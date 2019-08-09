شكرا لقرائتكم مدير موقت للاستخبارات القومية الأميركية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ 5 ساعات في 9 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 9 أغسطس 2019 / 17:18

يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعيين جوزف ماغواير مديراً موقتاً لأجهزة الاستخبارات القومية، خلفاً لدان كوتس الذي يترك منصبه في 15 الشهر الجاري.



وكتب على "تويتر": "يسرّني أن أعلن لكم أن جوزف ماغواير، المدير الحالي للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، سيُعيّن مديراً موقتاً للاستخبارات القومية، بدءاً من 15 آب (أغسطس)". وأضاف: "كانت للأميرال ماغواير مسيرة طويلة ومميزة في الجيش، إذ شغل مناصب قيادية على كل المستويات. أثق بأنه سيؤدي عملاً ممتازاً".

وأعلن ترامب أيضاً أن المسؤولية الثانية في أجهزة الاستخبارات القومية سوزان غوردون، ستترك منصبها في 15 الشهر الجاري، بالتزامن مع رحيل كوتس.

وكان الرئيس رشّح جون راتكليف لخلافة كوتس، ثم أعلن انسحابه، متهماً وسائل إعلام بمعاملته "في شكل غير عادل"، علماً أن ترشيحه لقي انتقادات شديدة من الديموقراطيين واستجابة فاترة من الجمهوريين.