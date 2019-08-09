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مقتل 10 جنود سوريين وإصابة 21 آخرين بصد هجوم لمسلحين في إدلب

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وقال باكين، "نتيجة للقصف وصد هجوم الإرهابيين قتل 10 جنود سوريين وأصيب 21"، مضيفا أن "القوات الحكومية تمكنت من صد هجوم الإرهابيين والقيام بهجوم مضاد أدى إلى تقهقرهم إلى مناطق كانت تحت سيطرتهم سابقا".

وأضاف، أنه في الساعة 6.05 شن مسلحون من الجماعات الإرهابية هجوما على مواقع للقوات الحكومية في منطقة قرية أبو دالي (في منطقة معرة النعمان في محافظة إدلب).

هذا ولا يزال الإرهابيون الذين ينتهكون نظام وقف إطلاق النار ويزعزعون استقرار الوضع، في منطقة خفض التصعيد في إدلب، يقصفون بانتظام القرى والبلدات في شمال محافظة حماة وفي اللاذقية الجبلية بقذائف الهاون. كما تحاول المجموعات الإرهابية مهاجمة مواقع الجيش السوري.

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