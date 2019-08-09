الجامعة العربية تعرب عن قلقها إزاء التطورات في اليمن

موسكو - سبوتنيك. وأوضح المصدر أن الجامعة تدعو جميع أبناء الشعب اليمني إلى تحكيم العقل ووضع المصلحة العليا للدولة اليمنية فوق أية اعتبارات ضيقة حفاظا على أمن وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية.

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وأكد المصدر على أنه صار واضحا أنه لا توجد إمكانية للحسم العسكري للمعارك بين أبناء الوطن الواحد، داعيا جميع الأطراف للتهدئة والانخراط الجدي في حوار مسؤول من اجل إنهاء الخلافات والعمل سوياً من أجل ضمان عودة الشرعية إلى البلاد وإنهاء معاناة الشعب اليمني والحفاظ على وحدة البلاد.

واندلعت يوم الأربعاء الماضي، في مدينة عدن العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية اليمنية اشتباكات، عقب إعلان نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، النفير العام، ودعوته قواته إلى اقتحام قصر معاشيق حيث مقر رئاسة الجمهورية والحكومة.

وأشارت تقارير إخبارية إلى وجود قتلى وجرحى في اشتباكات بين قوات الحزام الأمني، والحماية الرئاسية، في مدينة عدن.

كما ولا تزال الموجهات تدور بين الحين والأخر في عدة مناطق في المدينة، وسط سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، وكذلك سقوط ضحايا بين المدنيين.