الجامعة العربية تعرب عن قلقها إزاء التطورات في اليمن

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موسكو - سبوتنيك. وأوضح المصدر أن الجامعة تدعو جميع أبناء الشعب اليمني إلى تحكيم العقل ووضع المصلحة العليا للدولة اليمنية فوق أية اعتبارات ضيقة حفاظا على أمن وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية.
© REUTERS / FAWAZ SALMAN
واندلعت يوم الأربعاء الماضي، في مدينة عدن العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية اليمنية اشتباكات، عقب إعلان نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، النفير العام، ودعوته قواته إلى اقتحام قصر معاشيق حيث مقر رئاسة الجمهورية والحكومة.
وأشارت تقارير إخبارية إلى وجود قتلى وجرحى في اشتباكات بين قوات الحزام الأمني، والحماية الرئاسية، في مدينة عدن.
كما ولا تزال الموجهات تدور بين الحين والأخر في عدة مناطق في المدينة، وسط سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، وكذلك سقوط ضحايا بين المدنيين.
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