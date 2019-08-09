دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة جوجل ستعيد فرق السعر عند الحجز عبر Google Flights في انخفض بشكل مفاجئ

تسعى جوجل إلى إقناع الجمهور بالحجز عبر خدمتها Google Flights من خلال توفير العديد من المزايا.

كشفت جوجل عن تغيرات كثيرة ستقدمها للمستخدمين عبر خدمة حجوزات الطيران Google Flights التي تقدمها، وذلك لجذب الجمهور إلى الخدمة التي لم تحقق الكثير من النجاح منذ إطلاقها بسبب يتعلق بالأسعار على الخدمة مقارنة مع المنصات الأخرى. وهو ما جعل الشركة تقرر إعادة فارق المبلغ المدفوع في حال انخفض سعر التذكرة خلال فترة قصيرة أو حتى كانت هناك أسعار أفضل، لكن ذلك سيكون متاح حاليًا للرحلات الخاصة بالولايات المتحدة بين 13 أغسطس وحتى 2 سبتمبر، فيما ستكون الخدمات الأخرى متاحة للجميع.

وستبدأ جوجل بإظهار خيارات حول تغيرات السعر في مسار الرحلة سواء انخفض أو ارتفع، وهو الحال مع التذاكر نفسها.

فيما ستُظهر التغييرات التي طرأت على بعض الرحلات خلال الأسابيع أو الشهور الماضية لكي يتسنى للشخص معرفتها وتوقع أفضل حجز.

وبمجرد وصول تأكيد الحجز على البريد الإلكتروني، فإن المستخدم سيشاهد تفاصيل الحجز في قسم الرحلات الخاص بالشركة على حسابه.

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كما أن الشركة ستساعد المسافر على تحديد الشكل الأمثل لمسار الرحلة من خلال طرح المعلومات حول المطاعم والفنادق وغيرها من الأماكن التي يمكن زيارتها أو حتى الأنشطة التي يمكن القيام بها في مكان الوصول، وبجانب ذلك فإن المسافر سيتمكن من الحصول على خط زمني يظهر خلاله ما سيقوم به خلال الرحلة ما يساعد على التعديل على الجدول بكل سهولة.

وبالإضافة لذلك، فإن المستخدم سيكون قادرًا على الوصول إلى رحلته أو حجوزات الفنادق عبر تطبيق خرائط جوجل بكل سهولة.

كانت الشركة قد أغلقت تطبيقها Trips الخاص بالرحلات بداية الشهر الماضي لتبدأ التركيز على تقديم المزيد من الخدمات عبر Google Flights.

المصدر:

Google

التدوينة جوجل ستعيد فرق السعر عند الحجز عبر Google Flights حال انخفض بشكل مفاجئ ظهرت أولاً على عالم التقنية.