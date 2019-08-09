دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سوق الساعات الذكية يشهد ارتفاعاً بنسة 44% وساعة آبل تتصدر القائمة

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وفقاً لشركة trategy Analytics المختصة في تحليل ودراسة السوق السوق والمنتجات، أظهرت أخر الدراسات ارتفاعاً على شحنات الساعات الذكية بنسبة 44 خلال الربع الثاني من العام الجاري، لتصل لـ 12 مليون وحدة عالمياً.

فيما أشارت الدراسة إلى أن ساعة آبل هي التي لا تزال متربعة على العرش العالمي للساعات الذكية، حيث تحتل 46% من مجمل مبيعات هذا السوق، تتبعها شركة سامسونج ومن ثم Fitbit في المركز الثالث.

وأوضحت الدراسة أن شحنات الساعات الذكية في الربع الثاني من 2018 كانت 8.6 مليون وحدة، لتصبح في نفس الربع من العام الجاري 12.3 مليون، فيما لا تزال النسبة قابلة للارتفاع في هذا السوق الواعد.

آبل لا تزال مسيطرة على السوق

فيما جاء نصيب آبل من مجمل الساعات المشحونة في الربع الثاني من 2019 بـ 5.7 مليون وحدة، أي بزيادة وصلت 46% عما كانت عليه النسبة في العام الماضي لنفس الفترة حيث كان العدد 3.8 مليون وحدة؛ موسعة بذلك الفارق بينها وبين المنافسين.

بينما كان نصيب سامسونج 2 مليون ساعة ذكية خلال الربع الثاني للعام الجاري، حيث حقق ارتفاعاً عاماً فاق 50% عن نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغت فيه مبيعاتها 0.9 مليون وحدة.

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مع الإشارة أن الشركة قامت منذ أيام بالإعلان عن ساعتها الذكية Galaxy Watch Active 2، والتي سيكون لها دور في زيادة مبيعات الشركة خلال الأرباع المقبلة نظراً لنشاط هذا السوقP وكذلك المواصفات التي دعمت فيها سامسونج نسختها الجديدة.

أما بالنسبة لـ Fitbit فقد حصلت على 1.2 مليون وحدة من شحنات الساعات الذكية خلال الربع الثاني، في الوقت الذي كانت حصتها 1.3 لنفس الربع من العام الماضي، لتنكمش بنسبة 10% كما هو واضح.

المصدر

trategy Analytics

التدوينة سوق الساعات الذكية يشهد ارتفاعاً بنسة 44% وساعة آبل تتصدر القائمة ظهرت أولاً على عالم التقنية.