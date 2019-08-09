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3 نصائح مهمة تجنب الحاج حدوث نوبات الربو

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محمد النحاس 0 تبليغ

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جدة -  

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجهت هيئة الهلال الأحمر مجموعة من النصائح لضيوف الرحمن، حتى يتجنب الحجاج حدوث نوبات الربو.

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وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنه يُنصح أن يحمل الحاج معه بخاخات الربو بكميات كافية، وأن يأخذ قسطا من الراحة بشكل متكرر، ويتجنب فترات الزحام الشديد.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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