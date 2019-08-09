شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نصائح مهمة تجنب الحاج حدوث نوبات الربو والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجهت هيئة الهلال الأحمر مجموعة من النصائح لضيوف الرحمن، حتى يتجنب الحجاج حدوث نوبات الربو. Advertisements وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنه يُنصح أن يحمل الحاج معه بخاخات الربو بكميات كافية، وأن يأخذ قسطا من الراحة بشكل متكرر، ويتجنب فترات الزحام الشديد.

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