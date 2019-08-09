“هواوي” تطلق نظام تشغيل بديل لـ”أندرويد”

جدة - عمرو شويل أعلنت شركة ”هواوي“ عن نظام تشغيلها الجديد HarmonyOS رسميًا، وأكدت أنه قادم لتشغيل أجهزة الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية الذكية.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، ريتشارد يو، أن النظام الجديد يهدف إلى تشغيل كافة الأجهزة التي تنتجها الشركة، ويتضمن النطاق الزمني لوصوله لتلك الأجهزة أنه بحلول نهاية العام الحالي سيصل إلى أجهزة التلفزيونات، إلى جانب أنه خلال السنوات الثلاث المقبلة سيصل النظام إلى المزيد من الأجهزة.

وتعتبر هذه الخطوة أقوى رد من جانب الشركة الصينية على الحظر الأمريكي على الشركات الأمريكية للتعامل معها، حيث شهد مايو/أيار الماضي حظر تصدير المنتجات الأمريكية لهواوي والعكس كذلك، ونتج عن ذلك حرمان هواتف ”هواوي“ من تشغيل أندرويد على هواتفها، وتوقف حصولها على التحديثات الدورية البرمجية والأمنية.

ومن المنتظر أن يكون هاتف ”هواوي“ Mate 30 هو أول هاتف يعمل بنظام تشغيلها الجديد، وهذا ما كان قد صرح به مسؤولو الشركة بخصوص النظام الجديد قبل إطلاقه بأسابيع.