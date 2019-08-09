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© Sputnik . Taras Litvinenko
حضر حفل الافتتاح الضباط الروس من مركز المصالحة، ويهدف المخيم إلى صرف انتباه الأطفال عن الذكريات السوداء المرتبطة بالحرب، وتغيير الانطباع السلبي الذي تشكل عن مدينة حلب خلال سنواتها الثمانية.
وأضاف خارلاموف: "إن دور مركز المصالحة في هذه الفعالية هو توفير وجبات الطعام للأطفال في المخيم، وتوزيع المساعدات الإنسانية، لكن هذا ليس كل ما نفعله. نحن نحاول أيضاً أن نكون مشاركين بشكل أساسي".
وتم افتتاح جميع أنواع الدوائر والأقسام الممكنة في المخيم، بالإضافة إلى مجموعات علمية يتم فيها إعداد الأطفال الموهوبين للمشاركة في المسابقات والأولمبياد الدولية.
من جانبها قالت المستشارة يارا كاسكين: "نحاول إحاطة الأطفال بالدفء والرعاية كي لا يشعروا بالوحدة والفقدان بعد هذه الحرب الصعبة التي أخذت من معظم هؤلاء الصغار أقرب الناس إليهم".
كانت هذه تفاصيل خبر بدعم من الجيش الروسي... افتتاح مخيّم للأطفال في حلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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