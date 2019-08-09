خالد الفيصل يرد على المشككين بنجاح موسم الحج

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وقال الفيصل خلال مؤتمر صحفي إنه قد بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى الآن أكثر من 2 مليون حاج. مشيرا إلى أنه يوجد أكثر من 350 ألف من العسكريين والمدنيين لخدمة الحجاج، وفق صحيفة "عكاظ".
وأشار الفيصل إلى أن لجنة الحج تجتمع بعد أسبوع واحد من انتهاء الحج لبحث السلبيات والتطوير القادم.
هذا وأوضحت هيئة الجوازات السعودية أن إجمالي أعداد الحجاج الذين خدمتهم السعودية خلال الـ50 عاما الماضية بلغ (95.853.017) حاجا، إذ تجاوز عدد الحجاج حاجز المليوني حاج 19موسما، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
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مناسك الحج
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