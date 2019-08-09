الإمارات تدعم حملات لمكافحة مرض الكوليرا في اليمن

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ابوظبي: أعلن الهلال الأحمر الإماراتي إطلاقه حملات علاجية ووقائية وتوعوية لمكافحة الكوليرا في الساحل الغربي لليمن.
وأكد البيان أن الحملات "شملت تزويد المراكز الصحية بكميات من الأدوية والسوائل الوريدية والمضادات حيوية، وغيرها من المستلزمات الطبية اللازمة".
وواجهت البلاد وباء الكوليرا مع أكثر من 2500 وفاة بين نيسان/ابريل وكانون الثاني/ديسمبر 2017.
والإمارات عضو رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده المملكة السعودية في اليمن منذ آذار/مارس 2015، دعما لقوات الحكومة في مواجهة المتمردين الحوثيين المقرّبين من إيران.
وكانت الإمارات أعلنت الشهر الماضي خفضا في قواتها في مناطق عدة في اليمن ضمن خطة "إعادة انتشار" لأسباب "استراتيجية وتكتيكية".
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