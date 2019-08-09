دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

© Tech World قدمت بواسطة

اهتمام الشركات التقنية بالبودكاست أصبح بمستوى جديد خلال الفترة الأخيرة، وجوجل تريد لحاق الركب عبر محرك بحثها من خلال تحسين طريقة البحث وعرض نتائج البحث عندما يتعلق الأمر ببرامج البودكاست.

الآن لو بحثت عن بودكاست ما وكتبت كلمة مفتاحية مع كلمة Podcast فإنه سيعرض لك ضمن بطاقة خاصة حلقات معينة من برامج بودكاست مختلفة تتعلق بالكلمة المفتاحية مع تفاصيل عن كل حلقة مثل طولها وعنوانها وصورة رمزية ووصف قصير.

سابقاً كان جوجل لدى البحث عن البودكاست يعرض قائمة ببرامج شهيرة مع روابط الوصول إليها عبر خدمتها للبودكاست أو مختلف الخدمات الأخرى.

وأضافت قوقل أنها ستدعم عرض وتشغيل البودكاست من خدمات استضافة البودكاست الأخرى، وهذا أمر مهم للبرامج التي تنشر حصرياً على منصات معينة مثل سبوتيفاي أو خدمة آبل.

وتعتمد جوجل بشكل رئيسي على روابط RSS لأرشفة حلقات البودكاست وعرضها ضمن نتائج البحث بشكل أفضل، ولديها حالياً أكثر من مليوني حلقة مؤرشفة يمكن البحث عنها والمزيد سيضاف دورياً مع تحسينات في طريقة ترتيب نتائج البحث بحيث تأخذ بعين الاعتبار عدد مرات الاستماع وموثوقية صاحب البودكاست.

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الجدير بالذكر أن مساعد قوقل الصوتي يدعم أيضاً تشغيل الـبودكاست عبر نطق أوامر صوتية مثل Hey Google, play a podcast about وبعدها يتم ذكر موضوع البودكاست المطلوب البحث عنه.

بهذا فإن جوجل يعامل برامج الـبودكاست بطريقة تناسبها كما تفعل مع فيديوهات يوتيوب بحيث تميزها عن مجرد صفحات الويب، وإن كانت حالياً توجه المستخدم إلى موقع بودكاست جوجل لتشغيل الحلقات.

لطالما كان البحث عن برامج الـبودكاست مهمة صعبة نظراً لضعف إمكانيات محركات البحث الخاصة بها، لكن مع قدرات جوجل بمجال البحث سيصبح من الأسهل الوصول لحلقات بودكاست محددة ومن عدة برامج حول موضوع معين، بدلاً من البحث عن اسم البودكاست بالكامل واستعراض حلقاته للوصول إلى الحلقة الأنسب.

التدوينة جوجل تسهّل البحث عن البودكاست وتحسّن عرضها ضمن النتائج ظهرت أولاً على عالم التقنية.