"دبلوم القيادي الإعلامي" للطلاب اليمنيين في تركيا.. تأهيل نظري وعملي

إسطنبول/ محمد شيخ يوسف/ الخليج 365صالح الجبري، رئيس مركز "يني يمن"، الجهة المنظمة للدبلوم، قال للأناضول:

-"نهدف من هذه الدورة إلى تأهيل قيادات شبابية لإدارة المؤسسات الإعلامية في اليمن بعد الحرب".

-"برنامج الدبلوم شهر ونصف، يحوي جانبا نظريا وآخر عمليا"

- "يشمل البرنامج زيارات لمؤسسات، منها مؤسسة شؤون أتراك المهجر، والمجتمعات ذات القربى YTB، ووكالة الخليج 365، وقناة TRT، والمؤسسات العربية".

-"برنامج الدبلوم يقوم على نخبة من أكاديميين ومدربين وتربويين على مستوى الوطن العربي، ومن تركيا، للاستفادة من التجربة التركية في الإعلام".

-"مجتازو الدبلوم استفادوا من التجربة التركية وسيخضعون لدورات تأهيلية أكبر، لتقديمهم بعد سنوات ككوادر مدربة وجاهزة لإدارة المؤسسات الإعلامية في اليمن، بأسلوب احترافي حديث".

اختتم "دبلوم القيادي الإعلامي" لطلاب الإعلام اليمنيين في تركيا، الجمعة في اسطنبول، فعالياته النظرية التي نظمها مركز "يني يمن"، واشتملت على 8 دورات مكثفة ومتنوعة، شاركت في إحداها وكالة الخليج 365.

وتضمن الدبلوم دورات في القيادة الإعلامية، والتخطيط الاستراتيجي، وصناعة الرأي العام، فضلا عن الإعلام الجديد (نيوميديا)، والإعلام التركي، والعلاقة بين الإعلام التركي والسياسة.

وفي حديث للأناضول، أوضح رئيس المركز صالح الجبري، إن الدبلوم مقدم لـ 18 طالب وطالبة من الطلاب اليمنيين الدارسين في كليات الإعلام بالجامعات التركية.

وأضاف: "نهدف من هذه الدورة إلى تأهيل قيادات شبابية لإدارة المؤسسات الإعلامية في اليمن بعد الحرب"، مشيرا إلى أن مدة البرنامج شهر ونصف، يحوي جانبا نظريا وآخر عمليا.

ويشمل البرنامج، حسب الجبري، زيارات لمؤسسات، منها مؤسسة شؤون أتراك المهجر، والمجتمعات ذات القربى YTB، ووكالة الخليج 365، وقناة TRT، والمؤسسات العربية، للاستفادة من خبراتها في إدارة المؤسسات الإعلامية.

ولفت رئيس المركز إلى أن برنامج الدبلوم "يقوم على نخبة من أكاديميين ومدربين وتربويين على مستوى الوطن العربي، وكذلك من تركيا، للاستفادة من التجربة التركية في الإعلام".

وتابع: "البرنامج كان معد له قبل انطلاقه بـ 6 أشهر، واختير المتدربون عبر مقابلات بعد ملء الاستمارات، والآن نعتبرهم نخ وأوضح أن مجتازي الدبلوم سيخضعون لدورات تأهيلية أكبر، لتقديمهم بعد سنوات للحكومة الشرعية في اليمن، ككوادر مدربة وجاهزة لإدارة المؤسسات الإعلامية في اليمن، بأسلوب حديث، واستفادوا من التجربة التركية في المجال الإعلامي".

وعن المركز تحدث الجبري قائلا "المركز عمره سنتين تقريبا وهو أول مركز عربي في تركيا ناطق بالتركية، ويشمل موقعا إلكترونيا كما يمتد إلى السوشيال ميديا".

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جاء تأسيس المركز - يضيف الجبري "بعد التشاور مع نخبة من الإعلاميين اليمنيين، حيث تساءلنا كيف نتواصل مع المجتمع التركي، فالمركز موجه لإخواننا الأتراك، للإعلاميين والسياسيين وصناع القرار، من خلاله سيفهم الشعبالتركي ما يحصل في اليمن، ونتواصل معه عبر الموقع باللغة التركية، ويكاد يكون أول موقع إعلامي عربي باللغة التركية" وموجه للناطقين بها.

وختم بالقول "سبق أن درس بعض الطلاب اليمنيين في وكالة الخليج 365 من خلال دورة المراسل الحربي والدبلوماسي التي تنظمها الوكالة، وكانت هناك ندوات مشتركة في المركز الذي يهدف إلى توضيح حقيقة ما يجري في اليمن باللغة التركية، كما يوجد لدينا محررون عرب وأتراك في إسطنبول، وأيضا مراسلون داخل اليمن".

تسنيم سلطان، إحدى المتدربات، تحدثت عن الدبلوم بالقول "الدورة الحالية هي نوعية، لأول مرة نتلقى دورة في مجال التدريب الإعلامي، ولقد أصابت الاحتياج الحقيقي للإعلام اليميني، وشملت التخطيط والمعارف الإدارية والمعارف الإعلامية، وانا جديدة في الإعلام والمعلومات التي أخذتها جديدة مقارنة عن السنوات السابقة، وهذه المعلومات التي أحتاجها".

وشددت بالقول "هذا الدبلوم كان مفيد جدا واعتقد من منظوري انه لامس احتياجاتي كإعلامية، ولامس احتياجات من انضم من الشباب".

وزادت "كانت هناك 8 دورات مترابطة مع بعضها البعض، في التخطيط الاستراتيجي، ودورات في إدارة وصناعة رأي عام، والإعلام الجديد، وكلها تسعى لتأهيل الطالب اليمني في مستوى الإدارة والقيادة، وكانت مفيدة، وهو ما يحتاجه الإعلام اليمني، ونتمنى ان تتكرر مرة ثانية مع طلاب آخرين".

من ناحيته، قال المتدرب أسامة طنين، "كانت الدورة مليئة بالفائدة، كنا نعلم بأشياء في الإعلام، ولم نكن نمارسها، ومن خلال الدورة اصبحنا جاهزين، وان شاء الله نمارس هذا الشيء، لأننا استفدنا كثيرا منها، ونتعرف على التخطيط الإعلامي وعن إدارة المؤسسات الإعلامية، وعن صناعة وتشكيل الرأي العام، واستفدنا من المؤسسات الإعلامية التركية من خلال الزيارات التي قمنا بها".

وأضاف "التخطيط الاستراتيجي للمؤسسات الإعلامية وإدارتها هي من أهم ما تعلمناه، وكذلك صناعة الرأي العام وتشكيله كان جديدا بالنسبة لنا، وكذلك السوشيال ميديا".

وخلال جانب الدورة الذي قدمته وكالة الخليج 365، ألقى رئيس تحرير النشرة العربية، حسن مكي، محاضرة عن عمل النشرة ومظاهر تميزها في العالم العربي منذ تأسيسها قبل سبعة أعوام، والضوابط المهنية للوكالة، كما قدم إبراهيم كليتش، نائب رئيس تحرير النشرة، محاضرة عن الإعلام التركي.

من جانبه، قدم محمد فراج، مسؤول الإعلام الجديد في النشرة العربية للأناضول، محاضرة عن منصات التواصل الاجتماعي وآليات عملها، في حين تحدث مشرف وحدة المراسلين بالنشرة، محمد شيخ يوسف، عن الأنشطة المختلفة للوحدة في تغطية الشأن التركي وتقديمه للجمهور العربي، كما ألقى عبد الله زرار، المستشار في الوكالة، محاضرة عن الإعلام التركي وعلاقته بالسياسة.

ومن المقرر عقب انتهاء الدورات النظرية، أن تنظم زيارات للمشاركين في الدبلوم إلى المؤسسات الإعلامية والرسمية التركية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.