الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا بزعم قتل جندي جنوبي الضفة

أيسر العيس/الخليج 365
اعتقل الجيش الإسرائيلي، الجمعة، فلسطينيا من بلدة في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بزعم تنفيذ عملية طعن جندي إسرائيلي بمنطقة مستوطنات "غوش عتصيون".
وقال شهود عيان للأناضول إن قوات الجيش الإسرائيلي داهمت بلدة بيت فجار، واعتقلت الشاب عمار منصور ثوابتة (29 عاما)، وصادرت مركبته الخاصة.
من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أنه جرى "القبض على مشتبه به بتنفيذ عملية الطعن قرب غوش عتصيون، من بلدة بيت فجار في بيت لحم ومصادرة مركبته".
وفي وقت سابق الخميس، أعلن أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، العثور على جثة جندي مقتول قرب بيت لحم، مشيرا أن "التقديرات تفيد بأنه قتل على يد فلسطينيين".
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