الحج: ننسق مع #الصحة لنقل #الحجاج المرضى إلى #مشعر_عرفات

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة حاتم قاضي، نجاح عمليات تصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى، حيث وصلت الغالبية العظمى لمشعر منى ولم يتبق سوى 10% منهم في طريقهم للوصل إليها لقضاء يوم التروية، مبينًا أن معدل التعطل في الحافلات كان متدنيًا جدًّا بنسبة لا تصل نصفًا في المئة، بعد أن كانت في السنوات الماضية من 5-6%، بفضل الاستعدادات المتطورة التي وفرتها وزارة الحج والعمرة للحافلات التي تقل حجاج بيت الله الحرام التي تبلغ أكثر من 20،000 حاج، ومعظم هذه الحافلات لم يتجاوز سبع سنوات.

وبين أنه تم توفير غرف عمليات ذات بنية رقمية عالية لمتابعة هذه الحافلات ما أدى لرفع كفاءة النقل عن السنوات الماضية وغرفة عمليات لمتابعة كل ما يجري من خدمات داخل المخيمات في المشاعر المقدسة التي يبلغ عددها في مشعري منى وعرفات أكثر من 350.000 خيمة كلها في تمام الجاهزية وترحب بضيوف الرحمن، وهو ما لمسه الجميع من مشاعر الفرح والسرور في وجوه حجاج بيت الله الحرام في هذا الجو العظيم الذي تسوده الطمأنينة والوئام والمحبة.

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وأشار إلى أن عملية التصعيد ستستكمل إلى مشعر عرفات مباشرة بالنسبة للحجاج المتبقين في مكة المكرمة، مفيدًا أن أكثر من 150،000 حاج توجهوا مباشرة إلى مشعر عرفات مباشرة يرغبون الذهاب مباشرة إلى مشعر عرفات وستتواصل العمليات إلى صباح الغد، وسيكون هناك مسح شامل من جانب وزارة الحج والعمرة وفرقها للمتابعة والمراقبة لكافة المساكن التي تبلغ نحو 4000 مسكن سيتم مسحها للتأكد من خلوها من الحجاج الذين قدموا من خارج المملكة العربية السعودية وهي إجراءات معتاد عليها في كل عام بما يضمن لجميع الحجاج القادمين من الخارج الوقوف بمشعر عرفات، كما سيتم بالتنسيق منع وزارة الصحة بنقل الحجاج المرضى إلى مشعر عرفات بعد أن من الله عليهم بالشفاء وهم يحتاجون لعناية صحية خاصة ونقلهم للمشاعر المقدسة.

وأفاد أن من الأمور التي تقوم به وزارة الحج لأول مرة في هذا العام تجهيز موقع لـ42،000 حاج بما أسهم في توفير مزيد من الراحة لضيوف الرحمن سيتمتعون بهذه الخدمة في مشعر منى، مؤكدًا أهمية التزام حجاج بيت الله الحرام بجداول تفويج الحجاج من مخيماتهم إلى جسر الجمرات حسب مواعيد الخروج المبلغة لكل مخيم لتفويج الحجيج من منى إلى جسر الجمرات ومكة المكرمة بطريقة آمنة، بما يضمن منع أي تزاحم أو تدافع في الطرق المؤدية إلى الجمرات والحرم المكي وعدم حمل الأمتعة واستخدام المظلات بما يقيهم ضربات الشمس.

وأشار إلى أنه تم توزيع أكثر من 15 مليون عبوة ماء زمزم في المساكن التي يقيم فيها حجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة، كما سيستفيد 600،000 حاج من برنامج الاعاشة ، مفيدًا أن غدًا سيشهد تصعيد من بقي من الحجاج في مكة المكرمة إلى عرفات، وهناك برنامج التكييف الذي يغطي 280،000 حاج.