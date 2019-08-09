إعلام: أوامر عليا من بغداد بإغلاق معبر حدودي مع إيران

وقال المصدر، في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "أوامر عليا من بغداد صدرت بإغلاق معبر سومار- مندلي الحدودي مع إيران ونقل جميع موظفيه إلى معبر المنذرية الحدودي".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "الأوامر صدرت من مكتب رئيس مجلس الوزراء وفق المعلومات المتوفرة"، لافتا إلى أن "الأسباب غير معروفة حتى الآن".

وكانت مصلحة الجمارك الايرانية، أعلنت تعليق عمليات تصدير السلع عبر منفذ سومار الحدودي مع العراق حتى إشعار آخر، في مايو/أيار الماضي.

جاء ذلك عبر تعميم صادر عن رئيس مصلحة الجمارك الايرانية لجميع الجمارك التنفيذية، منع فيه إرسال أي سلع تصديرية إلى منفذ سومار ، وذلك استجابة لخطاب رسمي وجهته منظمة جمارك محافظة كرمانشاه في 19 مايو.