السعودية تعلن نجاح عمليات تصعيد الحجاج إلى مشعر منى

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"الخليج 365" من الرياض: في مؤتمره الصحفي الأول حول تنفيذ خطط الحج لهذا العام، ذكر اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية في السعودية، أن مهمة الجهات العاملة في الحج بدأت منذ وصول الحجاج للمملكة عبر كافة المنافذ تمهيداً لرحلة الحج في المشاعر المقدسة".

واضاف: "ستشمل مهمة الجهات العاملة في المشاعر عمليات نقل الحجاج من مكة المكرمة وتصعيدهم على عرفات والنفرة من عرفات بعد غروب شمس اليوم التاسع من ذي الحجة إلى مزدلفة للمبيت بها ثم العودة إلى منى مرة أخرى للإقامة بها يوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة قبل العودة بعد ذلك لأداء طواف الوداع ومن ثم العودة إلى أوطانهم سالمين غانمين".

وقال التركي إن "عمليات انتقال الحجاج في رحلة المشاعر المقدسة والتي بدأت بعد منتصف الليلة حيث إن هناك أعدادا من الحجاج تبدأ من اليوم في الوصول إلى المشاعر المقدسة والعدد الكبير منهم يبدأ في الوصول إلى المشاعر بعد منتصف الليل ليلة الثامن من ذي الحجة لقضاء يوم التروية في مشعر منى حيث يقضي نحو 80% منهم يوم التروية في مشعر منى إلى صباح اليوم التاسع من ذي الحجة لاستئناف رحلتهم إلى عرفات، وهناك 20% منهم ينتقلون مباشرة من مكة المكرمة إلى مشعر عرفات في صباح اليوم التاسع من ذي الحجة، وهناك نسبة منهم تبدأ في صباح ليلة التاسع في التوجه إلى عرفات.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية أن الرحلة الأهم وهي رحلة التروية والتصعيد إلى مشعر عرفات والنفرة من عرفات إلى مشعر مزدلفة تتم خلال 48 ساعة من بعد منتصف الليلة قبل أن يعود الحجاج إلى مشعر منى.