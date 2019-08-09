في أولى رحلاتها البحرية... أكبر سفينة حاويات في العالم تعبر قناة السويس الجديدة

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القاهرة – سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن هيئة قناة السويس يبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 61.4 متر وهو ما يقل قليلا عن أقصى عرض مسموح به الذي يبلغ 62.1 متر، فيما يبلغ غاطسها 16 مترا، وتبلغ حمولتها الكلية 232 ألف طن.

وصعد مميش، على متن السفينة "للترحيب والاطمئنان على عبور السفينة بأمان في القناة وتوفير جميع إجراءات الأمان الملاحي لها بما في ذلك تعيين أكفأ المرشدين لإرشادها بالإضافة إلى القاطرات المعاونة. ووفقا للبروتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع السفن العملاقة التي تعبر القناة لأول مرة، أهدى الفريق مميش درع قناة السويس الجديدة لربان السفينة مع تقديم باقة ورد متمنياً لربان السفينة وطاقمها سلامة الوصول والعبور الآمن عبر قناة السويس"، بحسب البيان.

وأكد مميش في كلمته أن "قناة السويس ستظل عصب التجارة العالمية والممر الملاحي الأكبر في العالم والأكثر تطوراً حيث تواكب إدارة الملاحة في القناة التكنولوجيا الأحدث في صناعة النقل البحري والتي تشهد تطوراً متسارعاً يستلزم التعامل معه بحرفية شديدة".

من جانبه، عبر ربان السفينة الكابتن سوما لاورو عن امتنانه الشديد للجهد المبذول من قبل إدارة هيئة قناة السويس لضمان عبور السفينة العملاقة بسلامة وأمان، لاسيما وأن تلك السفينة هي الأحدث والأكبر عالميا ويتطلب عبورها اتخاذ إجراءات غير عادية نظراً لأبعادها الضخمة.

واحتفلت مصر قبل أيام، في الرابع من آب/ أغسطس الجاري، بذكرى افتتاح (قناة السويس) الجديدة، وهي التوسعة التي أجرتها مصر في القناة قبل أربع سنوات، لتسمح بازدواج مرور السفن في قناة السويس.