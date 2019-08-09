حقيقة سقوط طائرة أمريكية غربي بغداد

ونشر رايان عبر حسابه في موقع "تويتر" بيانا جاء فيه " قامت مركبة جوية دون طيار تابعة لقوات التحالف بهبوط غير مجدول في بغداد، يوم الأربعاء، بسبب عطل ميكانيكي. هبطت الطائرة بسلام وتم استعادتها من قبل قوات الأمن العراقية بنجاح.
وأضاف الكولونيل "لم يصب أحد بأذى ولم تتضرر أي من الممتلكات أثناء الهبوط أو أثناء عملية استعادة المركبة.
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