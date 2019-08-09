اخبار الخليج

حقيقة سقوط طائرة أمريكية غربي بغداد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ونشر رايان عبر حسابه في موقع "تويتر" بيانا جاء فيه " قامت مركبة جوية دون طيار تابعة لقوات التحالف بهبوط غير مجدول في بغداد، يوم الأربعاء، بسبب عطل ميكانيكي. هبطت الطائرة بسلام وتم استعادتها من قبل قوات الأمن العراقية بنجاح.

وأضاف الكولونيل  "لم يصب أحد بأذى ولم تتضرر أي من الممتلكات أثناء الهبوط أو أثناء عملية استعادة المركبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة سقوط طائرة أمريكية غربي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا