بالأرقام... هذه جهود السعودية لاستقبال ضيوف الرحمن

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تبذل السعودية جهودا ضخمة كل عام من أجل رفاهية الحجّاج، وتوفر المملكة موارد بشرية ومالية ضخمة من أجل تنظيم محكم لموسم الحجّ حتى يؤدي 2.5 مليون نسمة مناسكهم في ظروف طيبة.

مكة المكرمة: في ما يلي بعض الارقام المرتبطة بالحج الذي بدأ الجمعة في منطقة مكة المكرمة في السعودية.

- يشارك نحو 2,5 مليون شخص في أداء مناسك الحج هذا العام، بحسب وسائل الاعلام السعودية مقارنة بـ 2,37 مليون شخص العام الماضي. مقارنة بمليون و 860 ألفا في العام 2016 و24 ألفا فقط في العام 1941.

- تم حشد عشرات الآلاف من رجال الأمن بينهم أكثر من 17 ألف موظف في الدفاع المدني للمساعدة في تأمين الحجاج، بحسب المسؤولين. وتم نصب آلاف من كاميرات المراقبة في المشاعر المختلفة.

- تم تحضير 25 مستشفى، 156 مركزا طبيا وحشد أكثر من 30 ألف شخص يعملون في مجال الصحة لتأمين الخدمات الصحية للحجاج، بحسب وزارة الحج ووسائل الإعلام.

-نصبت نحو 350 ألف خيمة مزودة بأجهزة تكييف لاستقبال الحجاج في مشعر منى. وهناك أكثر من 5600 فندق وشقق فندقية مخصصة للحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة مع قدرة على استيعاب 2,7 مليون شخص، بحسب وسائل الاعلام السعودية.

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- وصلت نحو 3 آلاف رحلة دولية تنقل الحجاج إلى المملكة، بموجب أرقام صادرة عن السلطات السعودية. وأحضرت 25 ألف حافلة الحجاج إلى مكة المكرمة.

- تم تثبيت 13 ألف برج اتصالات و5400 مركز انترنت لاسلكي لخدمة الحجاج، بحسب وزارة الحج.

- يعمل 4 آلاف عامل نظافة بمساعدة 400 آلة تنظيف في تنظيف الحرم المكي، بحسب السلطات السعودية.

- تم تخصيص أكثر من مليون من الماشية للتضحية بها من قبل سلطات الحج، بحسب وسائل الاعلام.

-تأمل السعودية استقبال 30 مليون حاج ومعتمر كل عام بحلول العام 2030.

-شارك نحو 96 مليون مسلم في مناسك الحج في الأعوام الخمسين الماضية، بحسب أرقام رسمية.