برنامج الغذاء العالمي يستأنف تقديم مساعداته في اليمن

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جنيف: يستأنف برنامج الغذاء العالمي (بام) الاسبوع القادم تقديم مساعداته الغذائية في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون في اليمن، وذلك بعد توقفها لنحو شهرين، بحسب ما أعلن الجمعة متحدث باسم البرنامج في جنيف.

وقال ايرفي فيروسيل خلال لقاء اعلامي ان توزيع المساعدات على 850 الف ساكن في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون سيتم "بعد عطلة عيد الاضحى".

ويقاتل الحوثيون المدعومون من ايران منذ 2015 القوات الحكومية اليمنية المدعومة من تحالف عسكري تقوده المملكة العربية السعودية.

ووقع المتمردون في الثالث من آب/اغسطس اتفاقا مع الامم المتحدة حول استئناف المساعدة الغذائية في المناطق التي يسيطرون عليها بعد تعليقها منذ 20 حزيران/يونيو وذلك بعد اتهامات للمتمردين بالاستيلاء على المساعدة.

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ونص الاتفاق خصوصا على تسجيل المدنيين المحتاجين للمساعدة في قاعدة بيانات بيومترية، بما يضمن توزيعا فعليا وناجعا ووصولها الى الأشد فقرا.

وقال المتحدث ان "البرنامج سيتولى تسجيل تسعة ملايين شخص في مناطق اليمن التي تسيطر عليها السلطات التي مقرها صنعاء".

وخلف النزاع في اليمن عشرات آلاف القتلى أغلبهم من المدنيين، بحسب مصادر مختلفة من المنظمات الانسانية.

ونزع نحو 3,3 ملايين شخص ، ويحتاج 24,1 مليون يمني اي 80 بالمئة من السكان، للمساعدة، بحسب الامم المتحدة.