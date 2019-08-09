دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة هواوي تكشف رسمياً عن نظام التشغيل HarmonyOS

فعلتها هواوي! حيث أعلنت رسمياً عن نظام التشغيل خاص بها يدعى HarmonyOS وهو نظام تشغيل شامل يمكنه تشغيل الهواتف الذكية، الحواسب المحمولة، الأجهزة القابلة للإرتداء، أجهزة التلفاز الذكي، السماعات الذكية، وحتى السيارات!.

سيكون نظام التشغيل مفتوح المصدر مع Ark Compiler يمكنه التعامل مع عدة لغات برمجة مثل C/C++, Java, و Kotlin، كما ستؤمن هواوي حزمة تطوير تطبيقات تعمل على مختلف الأجهزة. سيدعم هارموني تشغيل تطبيقات أندرويد الحالية. البداية ستكون بإطلاقه على أجهزة التلفاز الذكي وخلال العام المقبل سيتاح على الحواسب المحمولة والأجهزة القابلة للإرتداء.

أما بخصوص الهواتف الذكية فإن هواوي ستستخدم نظام تشغيلها فقط إذا لم يكن مسموحاً لها باستخدام نظام أندرويد.

ومن الخصائص الأمنية التي زودت بها هواوي نظامها أنه سيحصل على بيئة تنفيذ موثوقة على كافة الأجهزة وذلك للحفاظ على أمان البيانات بغضّ النظر عن المنصة التي يعمل ضمنها. وأيضاً لن تسمح هواوي بالحصول على صلاحيات الجذر Root وذلك لدواع أمنية.

Advertisements

مع أن نظام التشغيل الجديد يمكنه تشغيل الهواتف الذكية ليكون بديل أندرويد، لكن يبدو أن هـواوي لم تقصد هذا الهدف، بل أنه أقرب ليكون منافساً لنظام التشغيل الذي تطوره قوقل ويدعى فوشيا ويمكنه تشغيل عدة منصات مختلفة من الأجهزة.

اقرأ أيضاً

هواوي تستعد لإطلاق أول هاتف بنظام HongMeng OS في الربع الأخير من العام

التدوينة هواوي تكشف رسمياً عن نظام التشغيل HarmonyOS ظهرت أولاً على عالم التقنية.