دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

في خطوة غير متوقعة، أعلنت شركة آبل عن نسخة خاصة من هاتف آيفون موجهة للمطورين والباحثين الأمنيين، تتميز هذه الهواتف أنها تأتي من الشركة مكسورة الحماية ويمكن الوصول إلى صلاحيات النظام.

ضمن مؤتمر Black Hat للأمن والحماية، أعلنت آبل أنها ستقدم للمطورين عدد محدود من هواتف آيفون المخصصة للأبحاث الأمنية والتي يمكن من خلالها الوصول إلى ssh و root shell بالإضافة إلى إمكانيات إصلاح أخطاء متقدمة.

يأتي هذا ضمن برنامج مكآفات الثغرات الأمنية الخاص بالشركة وتهدف من خلاله تسهيل المهمة أمام الباحثين الأمنيين لإجراء اختباراتهم على الثغرات والوصول إلى خصائص متقدمة في iOS بدون الحاجة لإجراء عملية كسر الحماية jailbreak وانتظار توفرها مع كل تحديث لنظام التشغيل.

من الواضح أن آبل بدأت تلاحظ زيادة انتشار المخاطر الأمنية في نظام iOS، وبهذه الطريقة فإن الباحثين الأمنيين سيساعدونها على اكتشاف الثغرات بسرعة أكبر والإبلاغ عنها وسدها وإصلاحها في وقت أسرع.

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ونظراً لتزايد اهتمام آبل بأمن أجهزتها وأنظمتها، فإن برنامج مكافآت الثغرات الأمنية أصبح يشمل نظام ماك وساعة آبل وجهاز التلفاز وغيرها، بعد أن كان مقتصراً فقط على نظام iOS.

للحصول على واحد من هذه الهواتف يجب أن تكون باحث أمني لديك سجل جيد من الاكتشافات للثغرات عالية الخطورة على مستوى نظام التشغيل. وستتوفر بدءاً من العام المقبل.

التدوينة آبل تعلن عن آيفون مكسور الحماية لأغراض التطوير ظهرت أولاً على عالم التقنية.