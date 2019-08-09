دبي - بواسطة محمد فارس ساوم .. منصة تساعد الباعة والمتاجر على خوض غمار التجارة الإلكترونية © Tech World قدمت بواسطة

أصبحت التجارة الإلكترونية الطريق الأسهل لوصول أصحاب المتاجر لجمهورهم بأسرع وقت، وكذلك وصول الجمهور إلى المتاجر المناسبة لتطلعاتهم دون عناء. مما جعل معظم المتاجر والشركات تبحث لها عن رقعة على الإنترنت للوصول إلى الجمهور وتحقيق استفادة قصوى، لكن هذه الشركات أو المتاجر دائمًا ما تكون بحاجة إلى المساعدة في ركلة البداية التي تأخذها من الرغبة إلى النجاح. وبطبيعة الحال، فإن الشركات تحتاج إلى منصة لمساعدتها على ذلك، مثلما الحال مع خدمة ساوم Sawim.

ما هي منصة ساوم وما الذي تقدمه؟

منصة ساوم هي منصة تجارة إلكترونية تبادلية B2B، تم تأسيسها لتصبح حلقة وصل فعالة بين الشركات السعودية والسوق الإقليمي والدولي، لتساهم في ربط الأطراف التجارية المحلية والأجنبية ببعضها البعض في مكان واحد.

منصة ساوم تملكها شركة ساوم للتسويق الإلكتروني، وهي شركة سعودية المنشأ، أسسها فريق قوي من الخبراء، خاض غمار التسويق الرقمي وبناء وتطوير العلامات التجارية لأكثر من 10 سنوات، ويعرف جيدًا احتياجات السوق السعودي، ولديه رؤية واعدة للتجارة الإلكترونية في المنطقة تتوافق مع رؤية المملكة 2030.

لماذا ساوم الآن؟

ظهرت ساوم كنتاج لما تسعى رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الوصول إليه، فهي إحدى المنصات التي تعمل على إيجاد بدائل لصادرات المملكة غير النفطية والتي لا تتجاوز 16% من قيمة الصادرات، وفي نفس الوقت لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على رفع الصادرات، حيث تمثل ما تقدمه تلك الشركات 5% فقط مقارنة بمجموعة دول العشرين، التي يصل متوسط مساهمتها إلى 55%.

ويشير تقرير هيئة الإحصاء إلى أن الربع الأخير من عام 2018 كان حجم النشاط الاقتصادي فيه لتجارة الجملة أكثر من 54 مليار ريال (أكثر من 14 مليار دولار)، وأن شركات البيع بالجملة أكثر من 36 ألف شركة، وأن شركات البيع بالتجزئة قد تجاوزت 340 ألف شركة، وهو ما يعني أن السوق السعودي يشهد تطورًا ضخمًا لا يمكن إغفاله، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

لكن المؤسف في هذا التقرير هو أن حجم المعاملات الرقمية في هذا السوق – الضخم فعليًا – لم تتجاوز 1.14%!

كيف تساعد المنصة في حل المشكلات؟

بائع قليل الخبرة:

مساعدة البائع أو التاجر السعودي على تخطي العقبات للوصول إلى خارج السعودية على المستوى الإقليمي والعالمي.

مشتري لا يعرف بوجود هذا البائع:

تساهم عدم قدرة البائع على التسويق لنفسه في عدم معرفة الكثير من المشترين حول منتجاته.

ضعف الثقة:

تعمل ساوم على وضع الثقة بين التاجر والجمهور بتقديم وساطة وضمان للثقة بين الطرفين لإتمام التعاملات.

فقدان الأتمتة:

يحجم الكثير من البائعين عن الخوض في التجارة الإلكترونية بسبب طول وتعقيد إجراءات الأتمتة Automation وما يرتبط به من خدمات لوجستية، وخاصة في يتعلق بالمدفوعات، التحصيل، التسويق، تسليم المنتج، والخدمات الأخرى. ثم بعض الأمور الأخرى التي لا يتقنها كل البائعين، مثل خدمة العملاء، خدمات ما بعد البيع، ضمان مستوى احترافي من الجودة، وغيرها.

كيف تعمل المنصة؟

ساوم أشبه بالقنطرة بين البائع الذي لا يعرف كيف يسوق لمنتجاته، والمشتري الذي لا يعرف بوجود هذه المنتجات بالقرب منه.

فمن ناحية المشتري: توفر منصة جاهزة لعرض المنتجات، يتصفحها المشتري المحلي والإقليمي والدولي (تم عمل نسخة إنجليزية من الموقع للقضاء على حاجز اللغة بالنسبة للمشتري الأجنبي).

أما من ناحية البائع: فهي توفر حسابات على المنصة، تسمح للبائع بعرض منتجاته على موقع خاص به في نطاق فرعي (subdomain.sawim.com) بإمكانيات عديدة، تعمل جميعها على تحقيق الهدف الذي يسعى إليه أي بائع: الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المشترين.

وتبدأ باقات اشتراك المنصة بالباقة المجانية، ثم الباقة الأساسية بمميزات أكبر، وأخيرًا الباقة المتقدمة بإمكانيات أكبر وأكثر تفوقًا.

يقوم البائع بإنشاء حساب جديد على ساوم من خلال خطوات بسيطة. يحتاج الحساب إلى المراجعة من الإدارة قبل الموافقة عليه.

بعد الموافقة يحصل المشتري على لوحة تحكم لإضافة منتجاته، ورفع الصور الخاصة بها، والتعديل عليها بأي وقت حسب باقة الاشتراك.

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باقة ضخمة من الأدوات التقنية والتسويقية

العقبة الأكبر أمام من يرغب في نقل متجره الحقيقي إلى الويب، هي كثرة وتعقيد الإجراءات المطلوبة حتى يصل لهذا الهدف.

لكن ساوم توفر حجز اسم نطاق واستضافة، تصميم موقع ثنائي اللغة (للتعامل مع الأجانب المقيمين في السعودية أو طلبًا للعالمية مع عميل أجنبي يرغب في منتجات من السوق السعودي)، إدارة الموقع بداية من رفع المنتجات والصور، والتأكد من جودة وسلامة العرض UI، وسهولة الاستخدام من قبل المستخدم UX. ثم اختيار بوابة الدفع المناسبة، والبنك المحلي الذي يتعامل مع هذه البوابة، وإدارة الفواتير، والمرتجعات، وغيره من تفاصيل ومتطلبات إدارة المتاجر الإلكترونية.

كما أن ساوم توفر بنفسها فرصة لتسويق المنتجات من خلال عرضها على المنصة ما يساعد بالوصول التكاليف للوصول للجمهور.

ما يجعل التاجر أو البائع أمام عملية بالتسجيل فقط للاستفادة من كامل هذه المزايا التي توفرها المنصة.

بعد التسجيل سيتم مراجعة طلب التسجيل من الإدارة، ثم الموافقة عليه في وقت وجيز. فور الموافقة عليه يمكن للبائع أن يبدأ في رفع منتجاته على نطاق فرعي خاص به، والبدء في التسويق على الفور.

ما الذي ستوفره المنصة للمستخدمين

الحصول على موقع مجاني بنطاق فرعي:

كل مشترك على منصة ساوم يحصل على متجر متكامل بنطاق فرعي، فتكون صيغة موقعه: http://yoursite.sawim.com

أدوات تسويقية كاملة:

ساوم في الأساس شركة تسويق إلكتروني، وعليه فهي تعرض الكثير من الخيارات التسويقية للبائع يختار فيما بينها، مثل حملات الدفع بالنقرة Paid Ads، التسويق بالمحتوى Content Marketing، من خلال محركات البحث SEO، من خلال البريد الإلكتروني Email Marketing، عبر الشبكات الاجتماعية Social Media Marketing، وغيرها. مما يجد من أدوات تسويقية.

منصة ثنائية اللغة:

تستخدم ساوم اللغتين العربية والإنجليزية. وقد تقوم بإضافة لغات مستقبلاً. ولكن تتيح إضافة اللغة الإنجليزية مؤقتًا القضاء على حاجز اللغة.

إمكانية التفويض في التسويق:

إذا كان البائع لا يرغب في التسويق (سواء بسبب ضعف الخبرة أو ضيق الوقت) تعرض ساوم هذه الخدمة.

لوحة تحكم ذكية:

تتميز بالشمولية، فبالإضافة إلى الإدارة التقليدية للمنتجات، لا يحتاج البائع إلى المغادرة لمراجعة أو إتمام مهمة ما متعلقة بالمتجر.

التقارير الذكية:

تقدم ساوم تقارير حول مستويات المخزون، وما هي أكثر المنتجات مبيعًا، وأقلها، وما هي حالة مخزون المنتجات، وغيرها من التقارير المماثلة، التي تحدد مسار البائع في السوق المستهدفة.

الأمان:

تضمن ساوم مستويات مرتفعة من الأمان في الموقع، فهي تعمل بنظام أمان بخصائص SSL، وصد هجمات القرصنة المتعددة.

العناية بالمشترين:

من خلال مراقبة تصفحهم للمنتجات، وما هي أكثر المنتجات المفضلة لديهم، وإرسال إشعارات لهم بالمنتجات الجديدة ذات الصلة والتي تثير اهتمامهم.

تمثل منصة ساوم سبيلًا مميزة لمساعدة المتاجر على التحول الإلكتروني والوصول إلى أكبر قاعدة من الجمهور دون الكثير من العناء.

التدوينة ساوم .. منصة تساعد الباعة والمتاجر على خوض غمار التجارة الإلكترونية ظهرت أولاً على عالم التقنية.