مقتل أحد مقاتلي "السوري الحر" خلال إحباط عملية تسلل لإرهابيي "ي ب ك"

اعزاز/عمر كوبران/الخليج 365
قُتل أحد مقاتلي "الجيش السوري الحر" وأصيب 5 آخرين إثر اشتباكات اندلعت مع إرهابيي تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" عقب محاولة الأخير التسلل إلى خطوط الجبهة التابعة للمعارضة شمالي حلب.
وذكر مراسل الأناضل نقلا عن مصادر محلية، أن التنظيم الإرهابي الذي يسيطر على منطقة "تل رفعت" حاول ليلة الخميس/الجمعة، التسلل من قرية "تويس" إلى مواقع "السوري الحر" في ناحية "مارع" التابعة لاعزاز، شمالي حلب.
وأوضحت المصادر أن قوات "السوري الحر" تصدت للإرهابيين، ما أدى إلى وقوع اشتباكات أسفرت عن مقتل أحد قوات "السوري الحر" وإصابة 5 آخرين.
وبين الفينة والأخرى، يشن مسلحو تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، المتمركزون في تل رفعت، هجمات على منطقة عفرين التي طهرها الجيش التركي بالتعاون مع الجيش السوري الحر، من إرهابيي التنظيم، في عملية غصن الزيتون، بغية تعكير أجواء الأمن فيها.
ومنذ 3 أعوام، يحتل "ي ب ك/ بي كا كا" مدينة تل رفعت الواقعة جنوبي اعزاز وجنوب شرقي منطقة عفرين.
وأجبر التنظيم الإرهابي نحو 250 ألف مدني من أهالي المدينة على الهجرة، ويواصل بشكل متكرر محاولاته للتسلسل إلى عفرين.
وفي مارس/آذار 2018، تمكنت القوات التركية و"الجيش السوري الحر" في عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك / بي كا كا"، بعد 64 يوما من انطلاقها.
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