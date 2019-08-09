مصدر: شقيق زعيم الحوثيين اغتيل داخل منزله جنوبي صنعاء

اليمن / الخليج 365
قال مصدر يمني واسع الاطلاع للأناضول إن شقيق زعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) عبد الملك الحوثي، اغتيل داخل منزله في منطقة حدة، جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الجماعة مقتل إبراهيم الحوثي، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادثة.
وقالت وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن إبراهيم بدر الدين الحوثي، "اغتالته أيادي الغدر والخيانة التابعة للعدوان الأمريكي الإسرائيلي وأدواته"، في إشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية.
وذكر البيان أن الداخلية "لن تتوانى ولن تألو جهدها في ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية، التي نفذت جريمة اغتيال الشهيد إبراهيم الحوثي، وتقديمهم للعدالة حتى ينالوا جزاءهم الرادع".
ولم يورد البيان مزيدا من التفاصيل حول عملية الاغتيال، أو المنصب الذي كان يتقلده إبراهيم الحوثي.
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