ساما: منع موظفي #البنوك من قبول الهدايا والدعوات.. وتتوعد بمساءلتهم

صحيفة الخليج الالكترونية

منعت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، كل الموظفين الحاليين والسابقين للمؤسسات المالية، من طلب أو قبول أي هدية، أو دعوة، أو خدمة، أو أي شيء ذي قيمة مادية أو معنوية، سواء كانت له أو لأحد أقاربه، أو من منظمة لها علاقة وتسعى لأن تكون لها علاقة مع منسوبي المؤسسات المالية، أو أن تكون الهدية من شأنها التأثير على قراراتهم.

وأكدت ساما، حسبما أوردت “عكاظ”، أن المؤسسات المالية التي تشملها المساءلة في حال قبولها للهدايا والدعوات هي البنوك والمصارف وفروع البنوك الأجنبية وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات التأمين الأجنبية وشركات المهن الحرة، إلى جانب شركات التمويل وشركات تسجيل عقود الإيجار التمويلي وشركات المعلومات الائتمانية.

Advertisements

وسمحت ساما بمنح هدايا للموظفين، بشرط ألا تكون هدية نقدية، أو على هيئة قرض أو أسهم، أو مشتقات مالية، وتكون في نطاقات محددة، كالمناسبات والزيارات الرسمية، وعند استقبال الضيوف الرسميين ضمن قواعد المجاملة، وبروتوكولات الزيارات والمناسبات.

وألزمت الموظف في حال قبول هدية، أو جائزة قابلة للتلف أو تتجاوز قيمتها 1000 ريال من الجهات التي تتعامل معها المؤسسة المالية، تقديم إفصاح مكتوب مباشرة لإدارة الالتزام بعد تلقي الهدية.