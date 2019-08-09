الداخلية: اكتمال المرحلة الأولى من نقل الحجاج إلى #منى

صحيفة الخليج الالكترونية أكّد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، اكتمال المرحلة الأولى من نقل الحجاج إلى منى. من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة، حاتم قاضي، خلال المؤتمر الصحفي الثاني للحج، اليوم، إنه تم إخبار الحجاج بجدول مواعيد الخروج إلى رمي الجمرات لافتًا إلى أنه تم توزيع أكثر من 15 مليون عبوة مياه زمزم على الحجاج.

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