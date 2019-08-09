تركيا: اتفقنا مع واشنطن على تدابير لعودة لاجئي #سوريا

صحيفة الخليج الالكترونية

على الرغم من الأنباء الواردة في الأيام الماضية عن اتفاق أميركي تركي على اتخاذ تدابير إضافية لضمان عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وفقا لما صرّحت به وزارة الدفاع التركية، لا يزال الغموض يلف الاتفاق الذي توصلت إليه كل من أنقرة وواشنطن بشأن المنطقة الآمنة في سوريا، فالمعلومات التي تم الإفصاح عنها تطرقت إلى عدة نقاط، إلا أنها أغفلت قضية محورية متعلقة بعرض وعمق المنطقة المرتقبة.

غير أن تركيا لوحت مرارا برغبتها أن تكون المنطقة بعمق 32 كلم وطول 460 كلم، في المقابل وافقت الولايات المتحدة حينها بشكل مبدئي على 15 كلم فقط، فيما رأى خبراء أن غياب هذه النقطة عن الاتفاق جاء لترك تحديد العمق وفقا لطبيعة كل منطقة تقع على الحدود على حدة.

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ومن النقاط التي أغفلها الاتفاق أيضا، مقر القيادة المشتركة، مع ترجيح أن يكون في أنقرة.

وبالنسبة للمحاور التي حددتها البيانات المتعلقة بالاتفاق فتتمثل بتسيير دوريات مشتركة تركية ـ أميركية في المنطقة المتفق عليها، وأيضا إعادة جزء من اللاجئين السوريين إلى تلك المنطقة، كذلك إقامة مقر مشترك لتسيير الدوريات.

ورغم أن الاتفاق لم يشر لتلك النقطة، فإن مطلعين أكدوا أنه قد يشمل نزع السلاح من وحدات الحماية الكردية أو نقله من المنطقة الآمنة، إضافة إلى انسحاب الأكراد من المنطقة إلى مناطق في العمق شرق الفرات.وفقا لـ”العربية”