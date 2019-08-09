نشرت الفنانة المصرية إلهام شاهين، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستغرام" صورة لها برفقة الفنانة يسرا، والإعلامية هالة سرحان وهن في الروضة النبوية لأداء مناسك الحج. كما نشرت الفنانة المعتزلة أمل حجازي عبر حسابها في موقع "تويتر" مقطع فيديو مصحوبا بتعليق قالت فيه: "اللهم تقبل مني ومن جميع المسلمين حج بيتك الحرام". يذكر أن الفنانة أمل حجازي ارتدت الحجاب وأطلقت العديد من الأناشيد الدينية وتخلت بذلك عن الأغاني العادية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو والصور... مشاهير الفن يؤدون فريضة الحج هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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