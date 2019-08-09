مرشح "النهضة" التونسية: ترشحي للرئاسة سيكون محطة جديدة للنضال وخدمة الوطن

ورافق عبد الفتاح مورو رئيس الحركة راشد الغنوشي إضافة إلى عدد من أنصار الحركة ومجموعة من قيادييها.

وقال مورو في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "ترشحه سيكون محطة جديدة للنضال وخدمة الوطن"، مضيفا أنه "يملك من المؤهلات التي تجعل حظوظه وافرة في الفوز" .

© Sputnik . Meriem Gdira

وأكد عبد الفتاح مورو أنه سيسعى في صورة فوزه في هذه الانتخابات لخدمة أهداف الوطن لتحقيق كرامته وعزته والحفاظ على مكاسب الجمهورية، معتبرا أن تونس تحتاج إلى توحيد الجهود وإعلان الإرادة الواحدة في أن تونس توحد الجميع.

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وكانت حركة النهضة الإسلامية التونسية أعلنت، الثلاثاء 6 من آب/أغسطس الجاري، ترشيح نائب رئيسها عبد الفتاح مورو (71 عاما) لانتخابات الرئاسة المبكرة.

وهذه أول مرة تتقدم فيها حركة النهضة، أكبر حزب في تونس، مرشحا للرئاسة عقب ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس زين العابدين بن علي.

وسينافس مورو وهو محام ويشغل حاليا منصب رئيس البرلمان بالنيابة، عددا من الوجوه البارزة التي أعلنت ترشحها من بينها وزير الدفاع الحالي عبد الكريم الزبيدي والرئيس السابق المنصف المرزوقي، ورئيس حركة تحيا تونس ورئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد.

يذكر أن باب الترشحات للانتخابات السابقة لأوانها سيغلق مساء اليوم الجمعة عند الساعة 18.00 مساء.