سامسونج تحذف مقاطع ساخرة من أبل

وكالات - الخليج 365

وجدت “سامسونج” نفسها في ورطة مع منافستها “أبل”، بعدما أصدرت الشركة الكورية الجنوبية هاتفها الجديد “جالاكسي نوت 10” دون منفذ السماعة المعتاد.

وكانت “سامسونج” قد شنت حملة ساخرة من “أبل”، عندما طرحت الأخيرة هاتف “آيفون 7” عام 2016 دون مخرج للسماعات، ووقتها كانت “سامسونج” تستعد لإطلاق “جالاكسي نوت 8”.

وعند طرح هاتف “جالاكسي نوت 8″، أصدرت “سامسونج” إعلانا ساخرا من “أبل”، يوضح كيف يضطر مستخدم هواتف “آيفون” الجديدة للجوء إلى وصلة إضافية من أجل شحن الهاتف وتوصيل السماعة السلكية في الوقت ذاته.

واستمرت حملة “سامسونج” الساخرة مع إطلاق “جالاكسي إس 9″، بإعلان تنظر فيه امرأة مسافرة بتمعن إلى راكب يجلس إلى جوارها في طائرة، لأن بإمكانه توصيل سماعة سلكية لهاتفه “سامسونج” بينما لا يمكنها ذلك.

لكن بعد إطلاق “جالاكسي نوت 10” دون مخرج للسماعات، اضطرت “سامسونج” إلى حذف إعلاناتها المتهكمة من “أبل” من منصاتها الرسمية، إلا أن نسخا من الإعلانات لا تزال متوفرة على قنوات أخرى.

وتأمل “سامسونج” أن يساعدها الهاتف الجديد، في إنعاش أرباحها المتراجعة وتوسيع الفجوة مع منافستها الصينية “هواوي”.

و”جالاكسي نوت 10″ متوفر بشاشتين 6.3 و8.8 بوصة، ومزود ‭‭‬‬بمؤثرات فيديو مطورة، مثل‭‭ ‬‬الواقع المعزز وكاميرا أمامية أعلى الشاشة لتحسين التقاط الصور الذاتية (سيلفي).

وسيباع الهاتف بأسعار تبدأ من 949.99 دولار، بينما يبدأ سعر “جالاكسي نوت 10 بلس” ذي الشاشة الأكبر من 1099 دولارا، أما الطراز المزود بخاصية الجيل الخامس فسيبدأ سعره من 1299 دولارا.