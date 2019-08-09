الان تتابع “الصحة” تحتضن فرحة الحاجة مريم بمولودها بعد 10 سنوات والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مكة- الخليج 365
لم تكن ولادة الحاجة الأفغانية مريم 33 عامًا بمستشفى النساء والولادة والأطفال في مكة ولادة عادية، بعد أن أنجبت طفلًا أطلقت عليه “محمد”، يعد أول مواليد الحج لهذا العام 1440 هـ.
هذا المولد جاء بعد انتظارها لعشرة سنوات، لم تكن مريم تنتظر المولود فقط بل كانت منذ 5 أعوام تنتظر أن تكون مع الحجاج، وشاء القدر أن تحقق أمانيها في يوم واحد في أرض مكة المكرمة بمستشفى النساء والولادة والأطفال، حيث وضعت مولودها الأول بعد 10 أعوام وهي حاجة ملبية.
تقول مريم أنجبت طفلي في مكة المكرمة، منذ 10 سنوات وأنا أتمنى أن أرزق بمولود ولم تشأ إرادة الله إلا أن يكون هذا العام، تقدمت للحج منذ 5 سنوات ومن ثم وصلتني هذا العام الموافقة للحج، وعبرت عن سعادتها البالغة بما تلقت من خدمة رائعة في مستشفى النساء والولادة والأطفال بمكة المكرمة، لم أكن أتوقع هذا الحجم من الخدمات التي تقدمها لنا الصحة السعودية في الحج.
والد مريم الذي يرافقها في الحج يقول لدي الكثير من الأحفاد ولكن سعادتي بهذا المولود لا توصف، وزادت سعادتي عندما وضعته في مكة، وما حظيت به ابنتي من رعاية واهتمام من قبل الصحة السعودية.
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