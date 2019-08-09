عيون الأمن… مروحيات متطورة في سماء الحج 

ومن أبرز وسائل تأمين الحج في "الأراضي المقدسة"، المروحيات المتطورة، التي تمتلك أحدث وسائل المراقبة والتصوير، بحسب صحيفة "الوئام" السعودية.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy

وذكرت الصحيفة، اليوم الجمعة 9 أغسطس / آب، أن المروحيات العامودية يمكن وصفها بـ"عيون الأمن"، التي تحلق في سماء الأراضي المقدسة، مشيرة إلى أنها مزودة بأنظمة الرؤية الليلية، والكاميرات الحرارية، وتقنيات الاتصال الحديثة والتجهيزات الطبية والإسعافية، إضافة إلى الأطقم والكوادر ذات التأهيل والتدريب العالي.

ولفتت الصحيفة إلى أن تلك الطائرات تقوم بدورياتها بصفة مستمرة في سماء المناطق المقدسة، حيث لا يتوقف نشاطها على مدار الساعة.

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وتقول الصحيفة، إن أزيز المروحيات، لا ينقطع في سماء الحج، مشيرة إلى أنها تبدأ عمل لا ينقطع منذ بداية شهر ذي الحجة، وتستمر على ذلك حتى مغادرة جميع الحجاج وانتهاء موسم الحج.

وأضافت: "استخدام هذه الطائرات غيّر معادلة الخوف من وجود طائرة في السماء، فهي أصبحت بالنسبة للحجاج أيقونة السكينة والاطمئنان".

وتقول الصحيفة: "عندما يرى الحاج طائرة عمودية في سماء المشاعر أو يسمع صوتها، يعرف أن العيون الساهرة على أمنه لا تغمض"، مضيفة: "وجودها في سماء الحج يعني أنها في مهمات مراقبة للحالة الأمنية والحركة المرورية أو أنها تشارك في عملية إخلاء طبي لمريض حاج إلى أرقى المستشفيات المجهزة في كل مكان من المشاعر المقدسة".