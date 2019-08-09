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عودة نحو 1900 لاجئ سوري إلى بلادهم من الأردن ولبنان

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© Sputnik . Firas al-Ahmad

موسكو - سبوتنيك. وجاء في نشرة المركز بهذا الشأن: "خلال الــ24 الساعة الماضية، عاد 1909 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية قادمين من أراضي الدول الأجنبية، حيث عاد 395 شخصا (من بينهم 118 امرأة و202 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 1514 شخصا (من بينهم 454 امرأة و772 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

وذكرت النشرة أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري قامت، خلال الــ 24 الساعة الأخيرة، أيضاً، بعملية تطهير أراضي من الألغام على مساحة 2 هكتار، وذلك بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 36 عبوة قابلة للانفجار.

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