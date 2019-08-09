- 1/2
- 2/2
© Sputnik . Firas al-Ahmad
وذكرت النشرة أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري قامت، خلال الــ 24 الساعة الأخيرة، أيضاً، بعملية تطهير أراضي من الألغام على مساحة 2 هكتار، وذلك بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 36 عبوة قابلة للانفجار.
كانت هذه تفاصيل خبر عودة نحو 1900 لاجئ سوري إلى بلادهم من الأردن ولبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.