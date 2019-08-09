لا مع حماس ولا العرب ولا إيران... حرب ترعب الإسرائيليين

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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء أمس الخميس، أن استطلاعا إسرائيليا للرأي كشف عن 55% من المستطلعين يخشون الحرب الأهلية الداخلية، مقارنة بـ 42% يخشون الحرب مع إيران.
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وأوردت الصحيفة أن 65% من الإسرائيليين يخشون من حصول قطيعة مع باقي اليهود حول العالم، وبأن 35% يخشون من تدخل واضح لليهود في العالم في الانتخابات البرلمانية للكنيست المقبل، والمقررة في السابع عشر من الشهر المقبل، في حين 65% رأوا أنه ليس هناك تخوف من ذلك.
ونقلت الصحيفة العبرية عن رئيسة منظمة "غيشر/الجسر"، أوريت أداتو، أن المواطن الإسرائيلي يؤمن بأن السياسة الإسرائيلية تفرز صورة ذهنية، تؤكد من خلالها أن أكبر الأعداء والخطر الأساسي لإسرائيل هم الدول المعادية أو المنظمات الإرهابية، في حين يعتقد بل يؤمن هذا المواطن بأن الخطر الحقيقي يكمن في الانقسام والعنف الداخلي.
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