وذكرت وكالة "المركزية" نقلا عن قناة تلفزيونية لبنانية أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم سيعلن خلال مؤتمر صحفي اليوم عن إنجاز جديد للسلطات اللبنانية بشأن تحرير مواطن كندي خطف منذ سنوات في سوريا.
وكان إبراهيم قام بمسعى استمر لأشهر عدة ليتوصل في نهايته إلى تحقيق إنجاز جديد يسجل له، خصوصا على صعيد تحرير الرهائن، وهو تواصل على هذا الصعيد مع الخاطفين كما مع السلطات السورية.
ويتزامن هذا الإنجاز مع الدور الذي يؤديه إبراهيم على الصعيد الداخلي، لجهة الدفع باتجاه المصالحة بعد حادثة قبرشمون وعقد جلسة لمجلس الوزراء اللبناني.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان يتحضر للإعلان عن إطلاق مواطن أجنبي كان رهينة في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.