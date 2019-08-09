الخارجية السودانية تعلن عودة 116 من العالقين في بنغازي

ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن السفير محمد عبد العال، مدير إدارة القنصليات وشئون الجاليات بالخارجية، قوله إن "هذه الدفعة تعتبر أول دفعة تصل إلى الخرطوم من المناطق الشرقية عبر مطار بنينا الدولي من مدنية بنغازي".
وأشار إلى أنها "تعتبر الأكبر من حيث العدد مقارنة بما سبقتها من دفعات وعددها خمسة دفعات".
وقال السفير السوداني إنه "تبقى حوالي 165 من العالقين الذين كانوا يسكنون في أطراف وضواحي مدنية طرابلس، حيث تم إجلائهم إلى المدرسة السودانية وسط العاصمة طرابلس كمرحلة أولى".
وأضاف أنه "يجري الآن التنسيق مع من كل منظمة الهجرة الدولية والجهات ذات الصلة ليتم إجلائهم جوا إلى الخرطوم".
وأوضح أن هناك مجموعة صغيرة لا تزيد عن 45 فرد موجدون الآن بتونس، وسوف يتم إعادتهم إلى أرض الوطن خلال الأسابيع القادمة.
ولفت عبد العال إلى أن "من تم إجلائهم جوا من عموم المناطق الغربية بليبيا بلغ 800 فرد، بينما من تم إجلائهم برا من المناطق الشرقية عبر معبر السلوم ووادي حلفا بلغ 900 فرد".
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