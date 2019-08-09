الحوثيون يعلنون مقتل شقيق زعيمهم

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صنعاء: أعلن الحوثيون الجمعة أن شقيق زعيمهم عبد الملك الحوثي تعرض "للاغتيال"، بحسب بيان نشرته قناة المسيرة المتحدثة باسمهم.
وقال البيان نقلا عن وزارة "الداخلية" التابعة للحوثيين أنها تنعي مقتل إبراهيم بدر الدين أمير الدين الحوثي الذي قتل بعملية اغتيال، بحسب وصفها.
ولم تتضح ظروف مقتل الحوثي لكن البيان أكد أن القوات التابعة للحوثيين "لن تتوانى ولن تألو جهدها في ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية التي نفذت جريمة الاغتيال".
وبحسب مصادر أمنية يمنية فان ابراهيم الحوثي، مقرب من شقيقه زعيم الحوثيين عبد الملك، وكان يشغل منصب قائد عسكري في محافظة صعدة التي يتحدر منها الحوثيون.
ورجحت مصادر قبلية، أن شقيق زعيم ميليشيات الحوثي قد يكون قتل منذ يومين بكمين مسلح استهدف موكبه على مدخل صنعاء الشمالي.
وأشارت المصادر إلى أن المسلحين نفذوا الاغتيال بعملية خاطفة ولاذوا بالفرار، غير أنه لم يعرف هوية القتيل، فيما كانت تشير المعطيات إلى أنه قيادي كبير بعد حضور مكثف لعناصر الحوثي إلى المنطقة وانتشارها.
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