دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper السجن وغرامة 50 مليون دولار لممول ميليشيات «حزب الله»

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الجمعة، أن رجل الأعمال اللبناني والممول المهم لحزب الله الإرهابي قاسم تاج الدين (63 عامًا)، حُكم عليه بالسجن خمسة أعوام وفرض غرامة مالية قدرها 50 مليون دولار؛ وذلك بعد اعترافه بتهم غسل أموال لصالح حزب الله.

وقال مساعد المدعي العام بريان بنزكوفسكي، إن الحكم الصادر بحق تاج الدين وغرامة الـ50 مليون دولار، ما هما سوى أحدث الأمثلة لجهود وزارة العدل المتواصلة من أجل تعطيل وتفكيك حزب الله والشبكات الداعمة له، وفقًا لـ«الحرة».

واعترف تاج الدين، في شهر ديسمبر الماضي، بتهم الالتفاف على عقوبات تمنعه من التعامل مع شركات أمريكية. واعتبرت الولايات المتحدة في مايو 2009، أن تاج الدين يعد «مساهمًا ماليًّا مهمًّا لمنظمة إرهابية»؛ بسبب دعمه حزب الله اللبناني الذي تصنفه واشنطن منظمة إرهابية، وتم منعه من التعامل مع أمريكيين، لكنه رغم ذلك واصل عقد تعاملات مع شركات أمريكية.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية وقتها، أن تاج الدين تآمر مع خمسة آخرين لإجراء تعاملات مالية قيمتها أكثر من 50 مليون دولار مع شركات أمريكية، في انتهاك للحظر.

Advertisements

وفي مارس 2017، تم القبض على تاج الدين لدى وصوله إلى الدار البيضاء بالمغرب، بناءً على طلب من السلطات الأمريكية.

ويعتبر البيت الأبيض شركات تاج الدين جزءًا من شبكة عالمية تقدم ملايين الدولارات لحزب الله، كما وصفه بأنه من أخطر المجموعات الإرهابية في العالم، وتم توجيه عقوبات أمريكية في ديسمبر 2010 إلى شبكة أعمال مملوكة أو يديرها تاج الدين وأشقاؤه في جامبيا وسيراليون والكونغو الديمقراطية ولبنان وجزر العذراء البريطانية.

وفي 2010، فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على عدة شركات منها مجموعة تاجكو التابعة لتاج الدين كما جمدت أنجولا في 2011 جميع أعمال عائلة تاج الدين.

وبحسب وسائل إعلام، فإن تاج الدين وشقيقيه علي وحسين، يمتلكون شركات مواد غذائية وعقارات في لبنان وعدة دول إفريقية. وتضم قائمة الشركات التي تمتلكها عائلة تاج الدين: «تاجكو - سوبر ماركت كايرابا - كونغو فيوتشر - أوفلاس ترايدنج - جولفرات هولندنجز - جروبو أروسفران».