اخبار الخليج

ترامب ينتقد مساعي ماكرون لعب دور الوسيط في نزع فتيل التوتر الأمريكي الإيراني

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي دونالد ترامب. 6 يونيو/حزيران 2019 في كاين (فرنسا). دبي - بواسطة محمد فارس © أ ف ب الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي دونالد ترامب. 6 يونيو/حزيران 2019 في كاين (فرنسا). رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لعب دور الوسيط في حلحلة الأزمة الحالية بين الولايات المتحدة وإيران. وقال ترامب في تويتر إن "لا أحد مصرح له بأي شكل أو طريقة أو صيغة لتمثيلنا.. بمن فيهم الرئيس الفرنسي ماكرون".

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بشدة لإرساله "إشارات متناقضة" إلى إيران، مؤكدا أن "لا أحد سوى الولايات المتحدة يتحدث باسمها".

وصرح ترامب في تغريدة نشرها على تويتر "إيران لديها مشكلات مالية خطيرة. إنهم يائسون للتحدث إلى الولايات المتحدة، لكنهم يتلقون إشارات متناقضة من جميع أولئك الذين يزعمون أنهم يمثلوننا، بمن فيهم الرئيس الفرنسي ماكرون".

وفي تغريدة ثانية قال ترامب "أعرف أن إيمانويل يقصد الخير، وكذلك يفعل كل الآخرين، لكن لا أحد يتحدث باسم الولايات المتحدة سوى الولايات المتحدة نفسها. لا أحد مصرح له بأي شكل أو طريقة أو صيغة لتمثيلنا!".

وبرغم تشديده الضغوطات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية على طهران، كرر الرئيس الأمريكي دعواته إلى الحوار، حتى خلال التصعيد الحالي في منطقة الخليج.

في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مؤخرا تلقيه دعوة للقاء ترامب في البيت الأبيض، موضحا أنه رفض تلك الدعوة.

في الموضوع نفسه، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغن أورتاغوس إن "عرض" إجراء مفاوضات "ما زال مطروحا على الطاولة"، مشيرة إلى أنه "بمجرد أن يرغب آية الله، أو روحاني، الأشخاص الذين يديرون حقا هذه الحكومة (الإيرانية)، في التحدث، سنكون مستعدين للاستماع إليهم".

ويلتقي الرئيس الفرنسي، الذي يدافع عن الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة، بانتظام نظيره الإيراني حسن روحاني. ولا يخفي ماكرون أمله في لعب دور الوسيط في الأزمة الحالية.

لكن طهران تكرر تأكيدها حتى الآن أنها لا تريد التفاوض مع واشنطن تحت ضغط العقوبات الأمريكية.

وفي يوليو/تموز أعلن الإليزيه أن ماكرون أجرى مباحثات هاتفية "مطولة" مع نظيره الإيراني حسن روحاني كرر خلالها الدعوة لتهيئة "الظروف" من أجل "نزع فتيل" التوتر بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة. وذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان وقتذاك أن "دور فرنسا هو بذل كل الجهود الممكنة لضمان موافقة جميع الأطراف المعنية على هدنة والدخول في مفاوضات".

وتحاول باريس بالاشتراك مع لندن وبرلين المحافظة على الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران في 2015، وذلك على الرغم من تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن في منطقة الخليج.

فرانس24/ أ ف ب

انقر للتوسيع

إعادة تشغيل الفيديو

التالي

  • اليمن: قتيلان في اشتباكات قرب القصر الرئاسي بعدن بين عناصر من

    اليمن: قتيلان في اشتباكات قرب القصر الرئاسي بعدن بين عناصر من "الحزام الأمني" والقوات الحكومية

    شعار France 24 France 24
  • باكستان تطرد السفير الهندي وتعلق التجارة مع نيودلهي على خلفية أزمة كشمير

    باكستان تطرد السفير الهندي وتعلق التجارة مع نيودلهي على خلفية أزمة كشمير

    شعار France 24 France 24
  • أفغانستان: نحو 100 جريح في تفجير سيارة مفخخة قرب مركز للشرطة في كابول

    أفغانستان: نحو 100 جريح في تفجير سيارة مفخخة قرب مركز للشرطة في كابول

    Advertisements
    شعار France 24 France 24

1

إلغاء

الإعدادات

إيقاف

HD

HQ

SD

LO

ترامب ينتقد مساعي ماكرون لعب دور الوسيط في نزع فتيل التوتر الأمريكي الإيراني

شعار France 24
France 24

مشاركة

مشاركة

تغريدة

مشاركة

بريد إلكتروني

التالي في المشاهدة

التالي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب ينتقد مساعي ماكرون لعب دور الوسيط في نزع فتيل التوتر الأمريكي الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا