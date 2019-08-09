دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

أعلنت تويتر أنها ستبدأ بحظر تقديم شركات جمع البيانات خدماتها للمعلنين عبر منصتها الإعلانية، ليكون المعلنين بذلك مضطرين للحصول على بيانات عن المستخدمين من أجل استهدافهم من تويتر وحدها فقط.

سابقاً كان هناك العديد من الشركات مثل Acxiom, Oracle Data Cloud, Epsilon وغيرها المتخصصة بجمع البيانات عن مستخدمي الشبكات الاجتماعية وبيعها للمعلنين لاستخدامها في استهدافهم. كانت هذه الشركات تقدم خدماتها عبر تويتر أيضاً، لكنها الآن أصبحت ممنوعة من العمل هناك.

تؤمن هذه الشركات بيانات تصنف المستخدمين للاستهداف حسب العمر، الجنس، مستوى الدخل، الحالة العائلية وغيرها من الخصائص الشخصية التي تجعل الإعلان يصل تماماً للشخص المناسب.

يأتي حظر تويتر هذا بالتوازي مع زيادة الاهتمام بمسائل الخصوصية من قبل أصحاب القرار.

وكانت فيس بوك قد قامت بتصرف مشابه العام الماضي بعد فضيحة كامبردج أنالاتيكا.

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ومع إقرار قانون GDPR في أوروبا أصبح ممنوعاً على المعلنين شراء البيانات للاستهداف الإعلاني من شركات متخصصة بهذا المجال، بل عليها العمل على جمع البيانات بطرق مشروعة بنفسها وإعادة استخدامها.

وشهدت شركات جمع وبيع البيانات عمليات استحواذ نشطة في الآونة الأخيرة، حيث استحوذت شركة IPG على شركة Acxiom بمبلغ 2.3 مليار دولار، وشركة Publicis على شركة Epsilon بمبلغ 4.4 مليار دولار.

وأصبحت الشركات التجارية على اختلاف اختصاصاتها تبتكر طرقاً جديدة لجمع البيانات عن المستخدمين لاستخدامها في استهدافهم بالاعلانات على مختلف المنصات الإعلانية.

التدوينة تويتر تحظر شركات جمع البيانات من منصتها الإعلانية ظهرت أولاً على عالم التقنية.