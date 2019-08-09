رئيس حزب مشروع تونس يقدّم ترشحه للانتخابات الرئاسية

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

أودع رئيس حزب "مشروع تونس" محسن مرزوق، اليوم، ملف ترشحه للسباق الرئاسي لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات .

وقال مرزوق أنه "اليوم أعيش لحظة شرف ومسؤولية .. وأنا أتقدم لهذه الانتخابات على أساس ثلاثة حقوق تتمثل في حق الكفاءة واعتقد ان لدي كفاءة تخولني للترشح لمنصب الرئاسة باعتبار تجربتي السياسية".

وأضاف مرزوق أن "الحق الثاني يتمثل في النضال السياسي فأنا من جيل يناضل منذ أربعين سنة منذ الحركة الطلابية، الى المجتمع المدني وما بعد الثورة".

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أما الحق الثالث فهو " الحق في العدالة الاجتماعية فأنا قادم من حي فقير وأمثل الطموح والنجاح لناس يطالبون بالعدالة الاجتماعية وشقوا طريقهم نحو ذلك بمفردهم .. ويستطيع من خلال هذا المنصب إن يعبروا عن طموح الشباب والأحياء الفقيرة ."

وتابع مرزوق "رسالتي للشعب التونسي هي أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ماهي إلا لحظة مهمة في تاريخنا الديمقراطي يجب الذهاب نحوها دون انقسام ومع احترام اخلاقيات العمل السياسي دون سب وشتم وعلى اساس تقديم برامج.."

وحزب مشروع تونس (ليبرالي 15 نائبا) تأسس في مار س-آذار 2016 إثر انشقاق محسن مرزوق عن حزب نداء تونس نهاية 2015 وأدار الحملة الانتخابية الرئاسية سنة 2014 للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

وتجرى الانتخابات الرئاسية في تونس 15 سبتمبر/أيلول المقبل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.