حماس: مخطط اقتحام الأقصى يوم عيد الأضحى قد يفجر الأوضاع

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الجمعة، من مخطط المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى، بحماية الشرطة الإسرائيلية، يوم عيد الأضحى، الذي يصادف الأحد القادم.

وقال باسم نعيم، عضو مكتب العلاقات الدولية في الحركة، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه: "إن اقتحام الأقصى اعتداء صارخ على مقدسات المسلمين".

وأكد نعيم أن هذه الخطوة "قد تفجر الأوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية"، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك لوقف ما أسماه "بالجنون قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة".

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ولفت إلى أنه "لا يمكن فرض حقائق بالبلطجة والعربدة أو فرض الأمر الواقع".

وتسمح الشرطة الإسرائيلية منذ العام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد من خلال باب المغاربة.

وتطالب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية بالأردن، والمسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، بوقف الاقتحامات ولكنّ الشرطة الإسرائيلية لم تستجب لهذا الطلب.

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