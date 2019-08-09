تونس.. الشاهد يقدم رسميا طلب الترشح للرئاسيات

تونس/ يسرى وناس/ الخليج 365

قدم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الجمعة، أوراق ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية، التي ستعقد في 15 سبتمبر/أيلول المقبل، لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وقال الشاهد في تصريحات للصحفيين عقب تقديم ورق ترشحه: "قدمت أوراق ترشحي لمنصب رئيس الجمهورية وهي أكبر مسؤولية في البلاد، وأنا أعرف ما معنى مسؤولية".

وأضاف الشاهد: "رئيس الجمهورية هو الضامن للدستور والانتقال الديمقراطي، ويجب أن يكون عارفا بالدولة وأيديه نظيفة".

وتابع: "تونس تحتاج رئيس جمهورية يكون على قطيعة مع منظومة 20 أو 30 سنة الماضية".

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وجدد الشاهد تأكيده على استمراره بمنصب رئيس الحكومة، رغم ترشحه، قائلا في هذا السياق، "من يتحدث عن استقالة رئيس الحكومة يريد تأجيل الانتخابات"، لا فتا إلى أن الوضع لا يسمح بذلك، وأنه متحمل مسؤوليته ولن يستقيل.

ولا ينص الدستور التونسي، ولا القانون الأساسي الانتخابي، على استقالة رئيس الحكومة من منصبه إذا ترشح لمنصب رئيس الجمهورية.



وكان الشاهد أعلن الخميس عقب اجتماع المجلس الوطني الموسع لحركة "تحيا تونس" (ليبيرالي 45 نائبا) عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية.

ووافق المجلس الوطني لحركة "تحيا تونس"، في اجتماع استثنائي، عقد الخميس، بأغلبية مطلقة على مقترح الهيئة السياسية، والقاضي بترشيح الشاهد، للانتخابات الرئاسية.

والجمعة، آخر موعد لإيداع طلبات المترشحين لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.