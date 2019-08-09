اليمن.. مقتل شقيق زعيم الحوثيين

اليمن/ الخليج 365

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الجمعة، مقتل شقيق زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، إبراهيم الحوثي.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين (غير معترف بها) في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن إبراهيم بدرالدين الحوثي، "اغتالته أيادي الغدر والخيانة التابعة للعدوان الأمريكي الإسرائيلي وأدواته"، في إشارة للتحالف العربي بقيادة السعودية.

وذكر البيان أن الداخلية "لن تتوانى ولن تألوا جهدها في ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية التي نفذت جريمة اغتيال الشهيد ابراهيم الحوثي، وتقديمهم للعدالة حتى ينالوا جزاءهم الرادع".

ولم يورد البيان مزيدا من التفاصيل حول عملية الاغتيال، أو المنصب الذي كان يتقلده إبراهيم الحوثي.

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