اليمن.. مقتل إبراهيم الحوثي شقيق زعيم الميليشيات الحوثية بـ #صنعاء

صحيفة الخليج الالكترونية قُتل إبراهيم بدرالدين الحوثي؛ شقيق زعيم الميليشيا الحوثية الانقلابية عبدالملك الحوثي؛ اليوم الجمعة. وبيّنت الميليشيات الحوثية، في بيان لها، أن إبراهيم الحوثي؛ لقي مصرعه، برفقته عددٌ من قيادات ميليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء.

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