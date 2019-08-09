الان تتابع 2964 شخصًا قتلتهم الموجة الحارة في أسبوع بهولندا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أمستردام – وكالات – الخليج 365
قالت وكالة الإحصاءات الوطنية في هولندا، اليوم الجمعة، إن عدد الوفيات في البلاد خلال الموجة الحارة، التي اجتاحت أوروبا في الآونة الأخيرة وسجلت مستويات قياسية، زاد بنحو 400 عنه في أي أسبوع عادي خلال فصل الصيف.
وذكرت الوكالة أن 2964 شخصا توفوا في هولندا خلال الأسبوع الذي بدأ يوم 22 يوليو (تموز)، أي أعلى بنسبة نحو 15 في المئة عن أي أسبوع عادي في الصيف.
وكانت درجات الحرارة متقلبة في جميع أنحاء أوروبا خلال الموجة الحارة في أواخر يوليو (تموز). وتجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في هولندا للمرة الأولى منذ بدء التسجيل.
وقال الباحثون إن عدد الوفيات في هولندا خلال ذلك الأسبوع قورن بمعدل الوفيات خلال موجتين حارتين في 2006 كانتا من بين أطول الموجات الحارة على الإطلاق في البلاد.
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