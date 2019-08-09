سلسلة انفجارات بمستودع ذخيرة تركي قرب الحدود السورية

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty صورة أرشيفية لحريق في تركيا

ولم ترد أنباء عن إصابات بشرية جراء الانفجارات، وتم إخلاء المنازل القريبة. كما لم يتضح إلى الآن السبب وراء تلك الانفجارات.

ويحشد الجيش التركي منذ أشهر قواته على الحدود الجنوبية مع سوريا، مع تهديدات متواصلة بشن عملية عسكرية شرقي نهر الفرات ضد وحدات الحماية الكردية التي تعتبرها أنقرة "إرهابية".

وتوصلت تركيا مؤخرا إلى اتفاق مع واشنطن لإقامة غرفة عمليات مشتركة للتنسيق بشأن إقامة منطقة آمنة تركية داخل سوريا بهدف إعادة النازحين السوريين.

وشهدت بلدة الريحانية في 2013 عملية تفجير دامية بسيارتين مفخختين راح ضحيته 53 شخصا، وفي ذلك الوقت اتهمت تركيا جماعة موالية للرئيس السوري بشار الأسد بتنفيذ الهجوم.