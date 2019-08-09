التحالف العربي: اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه أبها

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، الخميس، اعتراض طائرة مسيّرة، أطلقها الحوثيون باتجاه أبها، جنوبي السعودية.
وقال التحالف في بيان، إن قواته تمكنت "من اعتراض واسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه أبها".
وشدد أن "جميع محاولات إطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل".
ولم يوضح البيان إذا ما كان الطائرة سقطت بالأراضي السعودية أم اليمنية.
وفي وقت سابق الخميس، أعلن الحوثيون، استهداف مطار "أبها" في عمليتين بطائرات مسيرة، ما تسبب بتعطيل الملاحة الجوية فيه، وهو ما نفاه بيان التحالف.
وأعلن التحالف اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون من محافظة عمران (شمال العاصمة صنعاء) باتجاه جازان (جنوب غربي السعودية)"، الخميس، دون تفاصيل أخرى.
وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية في 17 يونيو/ حزيران 2019.
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