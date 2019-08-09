عبد المهدي يؤكد أحقية العراق إقامة مبارياته الكروية على أرضه



بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

أصدر مكتب رئيس الحكومة العراقية، بياناً أكد فيه أحقية بلاده إقامة مبارياته الكروية على أرضه وبين جمهوره، تعليقاً على قرار الفيفا إعادة تقييم رفع الحظر عن ملاعب العراق.

يأتي ذلك على خلفية رفض السماح للمنتخب العراقي باللعب على أرضه في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم التي ستقام بقطر عام 2022.

وفيما يعتزم وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" زيارة العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على "حق العراق الطبيعي والشرعي في اقامة المباريات على أرضه وبين جماهيره:.

وأوعز الى "الجهات الحكومية كافة بتوفير جميع المستلزمات الضرورية لإنجاح هذه الاستضافة وتقديم الدعم اللازم والتسهيلات المطلوبة الى وفد الاتحاد الدولي (الفيفا) الذي سيزور العراق غدا لتمكينهم من إنجاز المهام المكلفين بها"، حسب البيان.

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ولفت الى أن "رئيس مجلس الوزراء يتابع هذه التطورات ويهيب بالجماهير الرياضية ووسائل الإعلام كافة بالوقوف الى جانب المؤسسات الحكومية في إنجاح مساعيها الحثيثة بهذا الصدد".

وكان رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، السويسري جياني إنفانتينو أعلن، في 16 مارس/آذار 2018، رفع الحظر المفروض على ثلاثة ملاعب عراقية في محافظات أربيل وكربلاء والبصرة.

واستمر الحظر الكروي على ملاعب العراق نحو 3 عقود بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد.

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